Приставы с 2020 года смогут по СМС извещать должников об ограничении выезда из России, сообщает DEITA.RU по материалам Минюста.

Правительство внесло в Госдуму поправки в закон «Об исполнительном производстве». В соответствии с документом, судебные приставы России со следующего года могут получить возможность извещать должников по СМС об ограничении выезда за рубеж и применении других мер принудительного исполнения.

При этом граждане, не имеющие возможности или не изъявившие желание получать уведомления посредством личного кабинета на ЕПГУ или СМС, будут уведомляться традиционными способами, в том числе по почтовой связи, отметили в ведомстве.

Дмитрий Санников