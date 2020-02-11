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Снег и дождь пообещали Приморью синоптики
В регион пришло потепление
Синоптики составили прогноз погоды на текущую неделю для
Приморья, сообщает ИА DEITA.RU. Прогноз опубликован на портале «Примпогода».
Так, синоптики обещают, что со вторника в регионе будет тепло – в некоторых районах температура поднимется выше ноля градусов. Во второй половине недели ожидается повышение температуры: даже ночью на юге будет +2 градуса. В горных районах до -15.
Днем в большей части Приморья будет от 2 до 9 градусов тепла. Это выше климатической нормы на 8-12 градусов.
В конце недели в континентальных районах ожидается туман. Также синоптики предупредили о возможных осадках в виде снега и дождя.