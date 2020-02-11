telegr wh call

Новости

Снег и дождь пообещали Приморью синоптики

11 Февраль 2020, 08:15

Поведение автохама на внедорожнике обсуждают во Владивостоке

11 Февраль 2020, 07:45

Почти 40 домов останутся без холодной воды во Владивостоке

11 Февраль 2020, 07:15

Приморью обещают сильное потепление

11 Февраль 2020, 06:30

Украинский премьер урезает зарплаты министрам

11 Февраль 2020, 05:45

Пользователи соцсетей обсуждают наряд Зеленской для встречи с Папой Римским

11 Февраль 2020, 05:00

Инвалид, ушедший на могилу к коту, потерялся в Ленинградской области

11 Февраль 2020, 04:15

Водителям напомнили о трех ошибках при замене масла

11 Февраль 2020, 03:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Снег и дождь пообещали Приморью синоптики

снег

В регион пришло потепление

Синоптики составили прогноз погоды на текущую неделю для Приморья, сообщает ИА DEITA.RU. Прогноз опубликован на портале «Примпогода».

Так, синоптики обещают, что со вторника в регионе будет тепло – в некоторых районах температура поднимется выше ноля градусов. Во второй половине недели ожидается повышение температуры: даже ночью на юге будет +2 градуса. В горных районах до -15.

Днем в большей части Приморья будет от 2 до 9 градусов тепла. Это выше климатической нормы на 8-12 градусов.

В конце недели в континентальных районах ожидается туман. Также синоптики предупредили о возможных осадках в виде снега и дождя.

Читайте также:

Овощной кризис на Дальнем Востоке: кто заменит китайский импорт

Китай сообщил о вспышке ещё одной эпидемии

Десять стоянок во Владивостоке поручило построить правительство

Елена Миронова

Популярное

Китай сообщил о вспышке ещё одной эпидемии

Овощной кризис на Дальнем Востоке: кто заменит китайский импорт

Из порта Находки вышло судно на достройку "Северного Потока-2"

«Лазейку» для недобросовестных лесорубов нашли в Приморье
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...