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Снег и дождь: синоптики дали прогноз на ближайшее время
Приморцам рассказали, что будет с погодой в ноябре, сообщает
DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета составили прогноз погоды на ноябрь в регионе. Примерный прогноз опубликован на портале «Примпогода».
Как сообщатся на сайте, первая половина месяца будет дождливой. А вот ближе к концу месяца приморцам стоит ожидат снегопадов.
Что касается температуры, то воздух будет на 1-2 градуса выше нормы. К концу месяца похолодает, что является климатической нормой.
Елена Миронова
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