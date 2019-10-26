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Снег и дождь: синоптики дали прогноз на ближайшее время

снег

Приморцам рассказали, что будет с погодой в ноябре, сообщает DEITA.RU.

Синоптики Примгидромета составили прогноз погоды на ноябрь в регионе. Примерный прогноз опубликован на портале «Примпогода».

Как сообщатся на сайте, первая половина месяца будет дождливой. А вот ближе к концу месяца приморцам стоит ожидат снегопадов.

Что касается температуры, то воздух будет на 1-2 градуса выше нормы. К концу месяца похолодает, что является климатической нормой.

Елена Миронова

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