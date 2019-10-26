Снег и дождь: синоптики дали прогноз на ближайшее время

Приморцам рассказали, что будет с погодой в ноябре, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета составили прогноз погоды на ноябрь в регионе. Примерный прогноз опубликован на портале «Примпогода».

Как сообщатся на сайте, первая половина месяца будет дождливой. А вот ближе к концу месяца приморцам стоит ожидат снегопадов.

Что касается температуры, то воздух будет на 1-2 градуса выше нормы. К концу месяца похолодает, что является климатической нормой.

Елена Миронова