Снег и метель ожидаются в Приморье

Синоптики Примгидромета предупредили о возможном резком ухудшении погодных условий в Приморском крае в период 13–15 ноября, сообщает DEITA.RU по материалам «Примпогоды».

Приморские синоптики не исключают, что с севера Желтого моря на территорию региона выйдет активный циклон. В связи с этим, небольшие и умеренные осадки в виде снега, в отдельных районах с дождем могут начаться днем 13 ноября.

В ночь на 14 ноября циклон будет смещаться над южными районами Приморья, интенсивно углубляясь, а днем выйдет к восточному побережью. При такой траектории смещения циклона на большей территории края пройдут сильные осадки преимущественно в виде снега, в отдельных районах снега с дождем, местами очень сильные.

Осадки будут сопровождаться резким понижением температуры воздуха, гололедом, местами метелью и снежными заносами на дорогах. На побережье порывы северного ветра могут достигать 25–32 м/с, в континентальной части края 15–24 м/с. В пятницу, 15 ноября, в крае сохранится сильный ветер, в северной половине сильный снег.

Приморские синоптики оговариваются, что учитывая большую заблаговременность прогнозов, возможна их корректировка. Более точный прогноз ожидается в понедельник, 11 ноября.

Дмитрий Санников

