telegr wh call

Новости

Новые обязанности появились у инспекторов ГИБДД

10 Ноябрь 2019, 13:16

Опубликованы фото массовой аварии в столице

10 Ноябрь 2019, 12:56

Турнир по кикбоксингу прошел среди силовых ведомств

10 Ноябрь 2019, 12:30

Сердце может остановить на морозе в этом случае

10 Ноябрь 2019, 12:00

Как разводят при оформлении льготной ипотеки, сказала россиянка

10 Ноябрь 2019, 11:30

Пропавший аквалангист найден в Японском море

10 Ноябрь 2019, 11:17

ОСАГО подешевеет на треть у таких водителей

10 Ноябрь 2019, 10:30

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

10 Ноябрь 2019, 10:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Снег и метель ожидаются в Приморье

мокрое стекло

Синоптики Примгидромета предупредили о возможном резком ухудшении погодных условий в Приморском крае в период 13–15 ноября, сообщает DEITA.RU по материалам «Примпогоды».

Приморские синоптики не исключают, что с севера Желтого моря на территорию региона выйдет активный циклон. В связи с этим, небольшие и умеренные осадки в виде снега, в отдельных районах с дождем могут начаться днем 13 ноября.

В ночь на 14 ноября циклон будет смещаться над южными районами Приморья, интенсивно углубляясь, а днем выйдет к восточному побережью. При такой траектории смещения циклона на большей территории края пройдут сильные осадки преимущественно в виде снега, в отдельных районах снега с дождем, местами очень сильные.

Осадки будут сопровождаться резким понижением температуры воздуха, гололедом, местами метелью и снежными заносами на дорогах. На побережье порывы северного ветра могут достигать 25–32 м/с, в континентальной части края 15–24 м/с. В пятницу, 15 ноября, в крае сохранится сильный ветер, в северной половине сильный снег.

Приморские синоптики оговариваются, что учитывая большую заблаговременность прогнозов, возможна их корректировка. Более точный прогноз ожидается в понедельник, 11 ноября.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Синоптики назвали точное время мощного циклона

Сильные морозы пообещали синоптики на выходные

Синоптики предупредили горожан

Популярное

Восьмичасовой рабочий день отменяется в России

Медведев забирает деньги у Приморья

Пожар произошел на крупном заводе в Приморье

ОСАГО подешевеет на треть у таких водителей
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Пять причин слетать на Сахалин
Голосовать
Загрузка...