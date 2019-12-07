Снег и потепление стоит ждать на выходных

Синоптики озвучили прогноз на ближайшие дни, сообщает DEITA.RU.



Приморские синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные в Приморье. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Так, в субботу в Приморье ожидаются снегопады из-за циклона, который будет проходить мимо. Также ожидается потепление после почти недели морозов и ветров. По ночам будет от -10 до -18, днем -5…-10 градусов.

Погода снова изменится в ночь на воскресенье – все осадки прекратятся, начнется непродолжительное похолодание.

Во Владивостоке на выходных осадков не ожидается. Горожан предупреждают об усилении ветра. Температура повысится на 2-5 градусов по сравнению с пятницей.

Елена Миронова