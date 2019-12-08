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Снег идет на Приморье

снег

В начале следующей недели погода в Приморье будет неустойчивой, пройдет снег, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как рассказали приморские синоптики, ночь на понедельник под опекой антициклона останется морозной до -20 °С, на северо-востоке до −30 °С, на южном побережье −5…−10 °С. Днем ядро антициклона ослабеет и переместится в Японское море, осадки маловероятны. Край окажется в тёплом секторе циклона, смещаться над Китаем. Потеплеет. Максимальные температуры повысятся до −5…−10 °С, на побережье −4…+1 °С.

В последующие дни погода изменится, Приморье останется в зоне фронта, который вызовет местами небольшой и умеренный снег. Ночью морозы значительно ослабеют, а значения дневных температур существенно меняться не будут.

Во Владивостоке в понедельник южным ветром будет выноситься облачность, но осадков не ожидается. Днем столбики термометров поднимутся до −2…−4 °С. Во вторник возможен небольшой снег, и станет еще теплее.

Дмитрий Санников

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