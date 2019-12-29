Снег идет на регион

Осадки в виде снега ожидаются в Приморском крае, сообщает DEITA.RU по материалам «Примпогоды».

Вечером 29 декабря во Владивостоке возможен слабый снег. Ветер северный, во второй половине дня южный умеренный, вечером умеренный до сильного. Температура воздуха от -2 до -4 °С.

В Приморском крае ожидается местами небольшой снег. Ветер северный 6...11 м/c (умеренный). Температура от -3 до -8 °С, на севере до -15 °C.

Накануне МЧС России разослало смс-оповещение, согласно которому вскоре приморцы столкнутся с неприятными погодными явлениями. Так, согласно тексту рассылки, в понедельник, 30 декабря жителей приморского юга ожидает мокрый снег, резкое снижение температуры и порывистый ветер – до 25 м/с. «Ожидается гололед. Возможно увеличение количества ДТП, а также травм среди пешеходов», - предупреждает ведомство.

Дмитрий Санников