Новости
Путин повысил пенсионный возраст
29 Декабрь 2019, 12:52
Снег идет на регион
29 Декабрь 2019, 11:50
ГИБДД дала дополнительный день приема
29 Декабрь 2019, 11:42
Опасные фейерверки нашли в Приморье
29 Декабрь 2019, 10:50
«Аэрофлот» остановил продажи льготных билетов дальневосточникам
29 Декабрь 2019, 10:14
Путин вернул курилки в аэропорты
29 Декабрь 2019, 09:34
«Дико скользко»: Горожане стороной обходят главную площадь Владивостока
29 Декабрь 2019, 09:15
Когда ждать потепления, рассказали синоптики
29 Декабрь 2019, 08:15
Снег идет на регион
Осадки в виде снега ожидаются в Приморском крае, сообщает DEITA.RU по материалам «Примпогоды».
Вечером 29 декабря во Владивостоке возможен слабый снег. Ветер северный, во второй половине дня южный умеренный, вечером умеренный до сильного. Температура воздуха от -2 до -4 °С.
В Приморском крае ожидается местами небольшой снег. Ветер северный 6...11 м/c (умеренный). Температура от -3 до -8 °С, на севере до -15 °C.
Накануне МЧС России разослало смс-оповещение, согласно которому вскоре приморцы столкнутся с неприятными погодными явлениями. Так, согласно тексту рассылки, в понедельник, 30 декабря жителей приморского юга ожидает мокрый снег, резкое снижение температуры и порывистый ветер – до 25 м/с. «Ожидается гололед. Возможно увеличение количества ДТП, а также травм среди пешеходов», - предупреждает ведомство.
Дмитрий Санников