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Снег из Китая идет на Приморье

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Не по-зимнему теплый день ожидается в Приморском крае в понедельник, 16 декабря, сообщает DEITA.RU по материалам портала «Примпогода».

Как отмечают приморские синоптики, на большей территории края будут наблюдаться оттепели при температуре воздуха в +1…+7 °C, только на северо-востоке региона возможны слабо отрицательные температуры.
Но уже во вторник, 17 декабря, ситуация изменится. С Китая на Приморье сместится неглубокий циклон с атмосферными фронтами, в крае местами пройдут осадки. Ночь станет ещё теплей, чем накануне.

Днем 17 декабря с запада начнется рост атмосферного давления, осадки будут прекращаться. В нижней тропосфере потоки сменятся на северо-западные, и максимальные температуры станут немного ниже, чем в понедельник.

 В середине недели в Приморье вернётся зима из-за усиления  сибирского антициклона.

Дмитрий Санников

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