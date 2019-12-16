Снег из Китая идет на Приморье

Не по-зимнему теплый день ожидается в Приморском крае в понедельник, 16 декабря, сообщает DEITA.RU по материалам портала «Примпогода».

Как отмечают приморские синоптики, на большей территории края будут наблюдаться оттепели при температуре воздуха в +1…+7 °C, только на северо-востоке региона возможны слабо отрицательные температуры.

Но уже во вторник, 17 декабря, ситуация изменится. С Китая на Приморье сместится неглубокий циклон с атмосферными фронтами, в крае местами пройдут осадки. Ночь станет ещё теплей, чем накануне.

Днем 17 декабря с запада начнется рост атмосферного давления, осадки будут прекращаться. В нижней тропосфере потоки сменятся на северо-западные, и максимальные температуры станут немного ниже, чем в понедельник.

В середине недели в Приморье вернётся зима из-за усиления сибирского антициклона.

Дмитрий Санников