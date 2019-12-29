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Снег, Новый год и ДТП: пробки сковывают Владивосток

Пробка

Сразу несколькими причинами обусловлены вечерние пробки 29 декабря во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

В районе автозаправки на Некрасовской произошло дорожно-транспортное происшествие.  Пострадавших нет, но «Лексус» и малолитражка получили кузовные повреждения. Стоит и Некрасовский путепровод на всем протяжении в сторону остановки «проспект 100 лет Владивостоку».

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Уже традиционны пробки по улице Русской, практически на всем ее протяжении: от автовокзала до поворота на улицу Адмирала Горшкова. Начавшийся мелкий снежок заставил водителей снизить скорость, поэтому постепенно замедляется трафик по всему городу. На спуске с Выселковой с посыпанной снегом дороги "ушла" в кювет Ниссан Примера.

Многие владивостокцы выбрались в воскресный день за новогодними покупками, поэтому фактически стоит улица Калинина в районе популярного торгового центра «Калина-Молл», а также улица Спортивная рядом с одноименным рынком.

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