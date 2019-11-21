Снег с дождем обещают синоптики

Выходнные в регионе будут испорчены, сообщает DEITA.RU.



Синоптики составили прогноз погоды на ближайшие выходные в Приморье. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Так, погода все выходные будет неустойчивой. Синоптики прогнозируют теплую ночь с пятницы на субботу. В среднем по краю будет -4…-11 градусов. Без осадков, ветер южный. При этом на юге региона будет не холоднее ноля градусов.

Днем резко потеплеет до плюсовых показателей, к вечеру начнутся осадки. Дождь или снег сохранятся и в нось на воскресенье. Эта ночь будет теплее предыдущей.

Днем в воскресенье осадки прекратятся, при этом начнется резкое похолодание. Дневные температуры упадут на 5-7 градусов.

Елена Миронова