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Снег с дождем обещают синоптики
Выходнные в регионе будут испорчены, сообщает DEITA.RU.
Синоптики составили прогноз погоды на ближайшие выходные в Приморье. Об этом сообщает портал «Примпогода».
Так, погода все выходные будет неустойчивой. Синоптики прогнозируют теплую ночь с пятницы на субботу. В среднем по краю будет -4…-11 градусов. Без осадков, ветер южный. При этом на юге региона будет не холоднее ноля градусов.
Днем резко потеплеет до плюсовых показателей, к вечеру начнутся осадки. Дождь или снег сохранятся и в нось на воскресенье. Эта ночь будет теплее предыдущей.
Днем в воскресенье осадки прекратятся, при этом начнется резкое похолодание. Дневные температуры упадут на 5-7 градусов.
Елена Миронова