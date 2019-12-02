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26 Ноябрь 2019, 16:15

Снег ждут во Владивостоке в ближайшие часы

снег

Небольшой снег ожидается во Владивостоке в первой половине понедельника, 2 декабря, сообщает DEITA.RU.

По прогнозам приморских синоптиков, температура воздуха днем составит от - 2 до -4 градусов по Цельсию, к вечеру похолодает до 6 градусов мороза. При этом непогода будет сопровождаться ветром, скорость которого составит от 5 до 17 м/с. На дорогах возможен гололед.

Как рассказали в администрации города, в связи с непогодой во Владивостоке продолжает работу оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада. По информации городского управления по делам ГО и ЧС, все службы жизнеобеспечения находятся в состоянии повышенной готовности. В любой момент дорожная техника готова приступить к ликвидации последствий непогоды. 

Жителей и гостей города просят быть аккуратными во время непогоды. Пешеходам следует выбирать удобную обувь, которая не скользит. Автомобилистам рекомендуют быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не выезжать на дороги города на летней резине.

Дмитрий Санников

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