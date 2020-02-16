Снегопад до обеда понедельника пророчат синоптики

Ориентировочно до 13 часов понедельника, 17 февраля, во Владивостоке будет идти снег, местами сильный, сообщает ИА DEITA.RU по информации Примгидромета.

Администрация Владивостока водителей без особой необходимости просит не выезжать на личном автотранспорте и не парковать машины вдоль дорог, так как это создает большие неудобства работе снегоуборочной техники.

По информации мэрии, до 13 часов 17 февраля сохранится сильный снег с количеством осадков до 9 мм. Прекращение осадков прогнозируется на обед понедельника. Снегопад будет сопровождаться сильным ветром.

В городском штабе, работающем при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», подчеркнули, что дорожная техника будет работать в круглосуточном режиме. Для этого есть всё необходимое.