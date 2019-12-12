telegr wh call

Новости

Коты, киты и козлы: животные 2019 года, о которых нельзя молчать

12 Декабрь 2019, 13:00

Госдума введет новые штрафы для бизнеса

12 Декабрь 2019, 12:45

«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»

12 Декабрь 2019, 12:31

Снегопад и жестокий шторм обрушатся на столицу

12 Декабрь 2019, 12:30

Добрая власть ждет граждан в кабинетах

12 Декабрь 2019, 12:15

«Баб возит» — ревнивая жена таксиста следила из багажника

12 Декабрь 2019, 12:00

Новые штрафы для россиян утвердят в Госдуме

12 Декабрь 2019, 11:51

Нового мирового судью назначили во Владивостоке

12 Декабрь 2019, 11:31

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Снегопад и жестокий шторм обрушатся на столицу

Снегопад Женщина с сумкой Вечер Ночь Зима

На ближайшую неделю в дальневосточной столице установится очень теплая и даже солнечная погода. В отдельные дни, 17 декабря, температура повысится до трех градусов выше нуля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на местных синоптиков.

Однако к концу следующей недели погода резко испортится. В выходные дни, 21 и 22 декабря, погода ожидается снежной и ветреной. Порывы ветра усилятся до 16–17 метров в секунду. Пройдет слабый снег. Ночью легкий морозец, до минус 12 градусов. Днем — около нуля, до минус четырех градусов.

Начало последней недели декабря для жителей Владивостока обещает быть незабываемым. Понедельник, 23 декабря, запомнится снегом до 5,2 миллиметра и ветром до 25 метров в секунду. Однако во вторник, 24 декабря, эта погода покажется сказкой — ветер усилится до 29 метров в секунду. Согласно шкале Бофорта, такой сильный ветер называется «жестокий шторм».

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Циклон и снегопад обрушатся на Камчатку

Большой передел: 5 регионов ДФО хотят перекроить

Владивосток пошел на рекорд: топ-100 лучших городов России

Популярное

Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

Красиво ушел: момент массового ДТП попал на видео

Северное Приморье отрезано от Большой земли

Комиссиям банков подписали конец
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...