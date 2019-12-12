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Снегопад и жестокий шторм обрушатся на столицу
На ближайшую неделю в дальневосточной столице установится очень теплая и даже солнечная погода. В отдельные дни, 17 декабря, температура повысится до трех градусов выше нуля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на местных синоптиков.
Однако к концу следующей недели погода резко испортится. В выходные дни, 21 и 22 декабря, погода ожидается снежной и ветреной. Порывы ветра усилятся до 16–17 метров в секунду. Пройдет слабый снег. Ночью легкий морозец, до минус 12 градусов. Днем — около нуля, до минус четырех градусов.
Начало последней недели декабря для жителей Владивостока обещает быть незабываемым. Понедельник, 23 декабря, запомнится снегом до 5,2 миллиметра и ветром до 25 метров в секунду. Однако во вторник, 24 декабря, эта погода покажется сказкой — ветер усилится до 29 метров в секунду. Согласно шкале Бофорта, такой сильный ветер называется «жестокий шторм».
Екатерина Брязгунова