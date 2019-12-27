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Снегопад на Новый год пообещали синоптики

снег, метель

Циклон из Китая очень вовремя подойдет к Приморью, сообщает DEITA.RU.

Прогноз погоды на начало последней недели года уже составлен. Синоптики обещают приморцам настоящее новогоднее чудо – снегопад. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Так, по данным синоптиков, в ночь с воскресенья на понедельник на регион надвинется циклон из Китая. Он и принесет в себе потепление и осадки. На большей территории Приморья ожидаются снегопады. Также на дорогах будет гололед и снежный накат.

Кроме снегопада в край придет похолодание. После обеда температура воздуха начнет падать.

Во Владивостоке также ожидаются осадки, возможна метель. Ночью и утром в понедельник будет -2…-4 градуса, но к вечеру станет холоднее: ожидается, что столбики термометров опустятся на 4-7 градусов по сравнению с дневными показателями.

Елена Миронова

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