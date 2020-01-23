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Снегопад возможен во Владивостоке в четверг
Последний теплый день обещают синоптики столице ДФО,
сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды для Владивостока на четверг, 23 января. Данные опубликованы на портале «Примпогода».
Так, в четверг есть 40% вероятность снегопада в городе. Также синоптики прогнозируют необычнайно теплый день. Ожидается от 0 до -2 градусов. Ветер слабый.
В ночь на пятницу придет резкое похолодание до -14 градусов. Также поднимется сильный ветер от 8 до 20 м/с.
Елена Миронова
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