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Снегопады и ветер обещают на выходных синоптики

техника снегопад

Приморцам рассказали, к чему готовиться на ближайших выходных, сообщает DEITA.RU.

Синоптики уже опубликовали прогноз погоды для Приморья на ближайшие выходные. Как сообщает портал «Примпогода», погода в эти дни будет переменчивой.

Так, суббота в регионе будет холодной и ветреной. Днем на большей части региона ожидаются снегопады и сильный ветер на побережье. Днем будет от -2 до -9, на севере до -13 градусов.

В воскресенье осадков не будет. Ночью придет сильное похолодание, зато днем снова потеплеет. Синоптики предупреждают: может начаться даже оттепель. Днем в крае будет от +3 до -3 градусов.

Во Владивостоке на выходных не ожидается осадков. Температурный фон в субботу будет на уровне -4…-7 градусов, будет сильный ветер. В воскресенье днем будет около 0 градусов.

Елена Миронова

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