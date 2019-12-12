Новости
Коты, киты и козлы: животные 2019 года, о которых нельзя молчать
12 Декабрь 2019, 13:00
Госдума введет новые штрафы для бизнеса
12 Декабрь 2019, 12:45
«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»
12 Декабрь 2019, 12:31
Снегопад и жестокий шторм обрушатся на столицу
12 Декабрь 2019, 12:30
Добрая власть ждет граждан в кабинетах
12 Декабрь 2019, 12:15
«Баб возит» — ревнивая жена таксиста следила из багажника
12 Декабрь 2019, 12:00
Новые штрафы для россиян утвердят в Госдуме
12 Декабрь 2019, 11:51
Нового мирового судью назначили во Владивостоке
12 Декабрь 2019, 11:31
Снегопады и ветер обещают на выходных синоптики
Приморцам рассказали, к чему готовиться на ближайших
выходных, сообщает DEITA.RU.
Синоптики уже опубликовали прогноз погоды для Приморья на ближайшие выходные. Как сообщает портал «Примпогода», погода в эти дни будет переменчивой.
Так, суббота в регионе будет холодной и ветреной. Днем на большей части региона ожидаются снегопады и сильный ветер на побережье. Днем будет от -2 до -9, на севере до -13 градусов.
В воскресенье осадков не будет. Ночью придет сильное похолодание, зато днем снова потеплеет. Синоптики предупреждают: может начаться даже оттепель. Днем в крае будет от +3 до -3 градусов.
Во Владивостоке на выходных не ожидается осадков. Температурный фон в субботу будет на уровне -4…-7 градусов, будет сильный ветер. В воскресенье днем будет около 0 градусов.
Елена Миронова