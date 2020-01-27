«Снести нельзя оставить»: мешает ли торговый порт благоустройству Владивостока

В Приморье реанимировали японский мастер-план по благоустройству Владивостока. Речь идет о проекте пешеходной зоны вдоль Амурского залива. О какой именно территории, в сообщении краевого правительства не уточняется, но на совещание позвали представителей ДВЖД и Владивостокского морского торгового порта, сообщает DEITA.RU.

Как заявил замминистра строительства Приморья Александр Котляров, японцы считают, что центр города перегружен промышленными предприятиями, и это мешает его благоустройству. Они, в лице компании Никкен Секкей ЛТД., разработали свой проект, который, напомним, предлагал вообще вынести торговый порт за пределы города, построив на его месте многофункциональный общественный центр и большую прогулочную зону с сохранением исторической застройки центра.

Однако на совещании обсуждались варианты, не столь травматичные для городского бизнеса, подготовленные компанией «Дальжелдорпроект». Так, по словам замглавы администрации города Игоря Белова, один из них «предусматривает благоустройство территории с учетом существующих транспортных путей – железной дороги около вокзала и морского порта». Речь идет о строительстве эстакады над железнодорожными путями и пассажирскими перронами, пояснил он.

Напомним, что японский мастер-план по преображению Владивостока родился 4 года назад после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на втором ВЭФ. На первом этапе озвучивались семь конкретных проектов: это рыбный рынок под Золотым мостом, четыре парковки в центре города, завершение запуска очистных сооружений, система умных светофоров, благоустройство парка Минного городка, сквера в районе «Второй речки» и продление Тропы здоровья, строительство малоэтажных экологичных домов и реконструкция мусоросжигательного завода «Спецзавод № 1».

Светлана Алеутская