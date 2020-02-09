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Снежная суперлуна может удивить россиян

луна

спутник Земли приблизится к своей ближайшей орбитной точке

С вечера пятницы до утра понедельника жители России смогут увидеть уникальное явление – так называемое «снежное суперлуние», сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

В этот день спутник Земли приблизится к своей ближайшей к планете орбитной точке – и жители Земли смогут увидеть самый большой лунный диск в году.

Ученые отмечают, что такое явление может вызвать океанские приливы в отдельных точках планеты.

Кстати, следующее такое суперлуние ждет жителей планеты не раньше 1 октября этого года.

Напомним, что красочные суперлуния на небе зачастую радуют жителей России именно в феврале. Кроме того, следует учитывать, что не со всех точек Земли и даже одной страны небесные явления видны достаточно хорошо. Так, явные события для дальневосточников можно легко «не разглядеть» в центральной части или Сибири, и наоборот. 

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