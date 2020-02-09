Новости
Снежная суперлуна может удивить россиян
9 Февраль 2020, 00:00
Рекомендации по здоровому питанию предлагают разработать в Госдуме
8 Февраль 2020, 23:15
В массовой драке в Казахстане погибло восемь человек
8 Февраль 2020, 22:15
Волочкова поспорила с французским модельером
8 Февраль 2020, 21:15
Диетолог рассказал о симптомах жировой болезни
8 Февраль 2020, 20:15
Самолёт с гуманитарной помощью из России отправится в Китай
8 Февраль 2020, 19:45
Известно, какие работники могут получать почти миллион рублей в месяц
8 Февраль 2020, 19:15
Провериться на коронавирус россиянам предложили за деньги
8 Февраль 2020, 18:45
Снежная суперлуна может удивить россиян
спутник Земли приблизится к своей ближайшей орбитной точке
С вечера пятницы до утра понедельника жители России смогут увидеть уникальное явление – так называемое «снежное суперлуние», сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».
В этот день спутник Земли приблизится к своей ближайшей к планете орбитной точке – и жители Земли смогут увидеть самый большой лунный диск в году.
Ученые отмечают, что такое явление может вызвать океанские приливы в отдельных точках планеты.
Кстати, следующее такое суперлуние ждет жителей планеты не раньше 1 октября этого года.
Напомним, что красочные суперлуния на небе зачастую радуют жителей России именно в феврале. Кроме того, следует учитывать, что не со всех точек Земли и даже одной страны небесные явления видны достаточно хорошо. Так, явные события для дальневосточников можно легко «не разглядеть» в центральной части или Сибири, и наоборот.