Снежный циклон придет в регион на выходных

Синоптики опубликовали прогноз погоды для Приморья, сообщает DEITA.RU.



Что будет с погодой на этих выходных, рассказали синоптики Примгидромета. Подробный прогноз опубликован на портале «Примпогода».

Так, сообщается, что серьезного ухудшения погодных условий в крае не будет. В субботу, 21 декабря, над территорией края пройдет циклон. Он может вызвать небольшие снегопады в некоторых районах. Кроме того, из-за прохождения этого циклона в крае потеплеет: будет от 0 до -7 градусов в среднем по краю.

Однако уже в воскресенье холода снова вернутся в Приморье. На это повлияет приход сибирского антициклона. Ближайшие осадки ожидаются только в понедельник.

Елена Миронова