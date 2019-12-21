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Снежный циклон придет в регион на выходных
Синоптики опубликовали прогноз погоды для Приморья, сообщает
DEITA.RU.
Что будет с погодой на этих выходных, рассказали синоптики Примгидромета. Подробный прогноз опубликован на портале «Примпогода».
Так, сообщается, что серьезного ухудшения погодных условий в крае не будет. В субботу, 21 декабря, над территорией края пройдет циклон. Он может вызвать небольшие снегопады в некоторых районах. Кроме того, из-за прохождения этого циклона в крае потеплеет: будет от 0 до -7 градусов в среднем по краю.
Однако уже в воскресенье холода снова вернутся в Приморье. На это повлияет приход сибирского антициклона. Ближайшие осадки ожидаются только в понедельник.
Елена Миронова