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Снимать маску для голосования по Конституции разрешил Роспотребнадзор
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Снимать маску для голосования по Конституции разрешил Роспотребнадзор
Роспотребнадзор разрешил россиянам кратковременно снимать маску для показа паспорта на голосовании по поправкам Конституцию, сообщает ИА DEITA.RU.
Такая информация содержится в рекомендациях надзорного ведомства. Как уточняется в документе, гражданин не должен передавать свой паспорт в руки членам избиркомов, документ необходимо предъявить в развернутом виде.
Также на каждом участке для голосования должна быть оборудована санитарная комната «с водоснабжением, оборудованная мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами или электросушилками, для обеспечения возможности мытья рук членам комиссии и участникам голосования», - говорится в документе.
Для выявления граждан с симптомами заболевания необходимо организовать на подходе к месту для голосования температурный контроль. Роспотребнадзор также указывает на то, кабинки для голосования должны быть без передней шторки.
Накануне Президент России Владимир Путин провёл рабочее совещание с руководством Центральной избирательной комиссии и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, на котором была определена дата проведения общероссийского голосования - 1 июля 2020 года.
Как подчеркнул председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, многие поправки уже фактически реализуются в жизни нашего общества и государства в связи с проводящейся работой по противодействию распространения коронавирусной инфекции, что подчеркивает актуальность и необходимость конституционного закрепления в первую очередь правовых норм, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, создание единых основ системы здравоохранения.