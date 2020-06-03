telegr wh call

Новости

Почему в план по спасению российской экономики не входит раздача денег населению

3 Июнь 2020, 11:45

Студенты ДВФУ стали финалистами кейс-чемпионата CaseCupUTMN 2020

3 Июнь 2020, 11:32

Правый руль все еще правильный

3 Июнь 2020, 11:15

Станислав Примаченко: считаю, что личное общение с жителями - один из важнейших аспектов работы депутата

3 Июнь 2020, 10:51

Россияне пытаются накопить на пенсию

3 Июнь 2020, 10:45

Имущество судостроительного предприятия арестовали в Приморье

3 Июнь 2020, 10:04

Снимать маску для голосования по Конституции разрешил Роспотребнадзор

3 Июнь 2020, 09:45

Главный перевозчик Приморья сработал в минус

3 Июнь 2020, 09:02

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Снимать маску для голосования по Конституции разрешил Роспотребнадзор

голос

Роспотребнадзор разрешил россиянам кратковременно снимать маску  для показа паспорта на голосовании по поправкам Конституцию, сообщает ИА DEITA.RU.

Такая информация содержится в рекомендациях надзорного ведомства. Как уточняется в документе, гражданин не должен передавать свой паспорт в руки членам избиркомов,  документ необходимо предъявить в развернутом виде. 

 Также на каждом участке для голосования должна быть оборудована санитарная комната «с водоснабжением, оборудованная мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами или электросушилками, для обеспечения возможности мытья рук членам комиссии и участникам голосования», - говорится в документе. 

 Для выявления граждан с симптомами заболевания необходимо организовать на подходе к месту для голосования температурный контроль. Роспотребнадзор также указывает на то, кабинки для голосования  должны быть без передней шторки.

Накануне Президент России Владимир Путин провёл рабочее совещание с руководством Центральной избирательной комиссии и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, на котором была определена дата проведения общероссийского голосования - 1 июля 2020 года.

Как подчеркнул председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, многие поправки уже фактически реализуются в жизни нашего общества и государства в связи с проводящейся работой по противодействию распространения коронавирусной инфекции, что подчеркивает актуальность и необходимость конституционного закрепления в первую очередь правовых норм, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, создание единых основ системы здравоохранения.

Читайте также:

Назначена дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Кагарлицкий: «Воровать уже больше нечего»

Новые автомобильные номерные знаки появятся в России

Дмитрий Санников

Популярное

Кино, свадьбы, рестораны: Дальний Восток возвращается к обычной жизни

Власти Приморья рассказали о заражённой коронавирусом заведующей детским садом

Особых россиян задумали отпускать на пенсию досрочно

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...