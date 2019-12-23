Снижать нештрафуемую скорость не хотят в Госдуме

Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал инициативу о снижении нештрафуемого превышения скорости движения с 20 до 10 км/час, сообщает DEITA.RU.

По мнению Сергея Миронова, прежде всего нужно работать с дорожным покрытием, разметкой и знаками. Именно это, как считает лидер эсеров, увеличит безопасность движения и уменьшит количество ДТП, а не снижение нештрафуемого порога превышения скорости.

Ссылается Сергей Миронов на вполне установленные факты. По данным Научного центра безопасности движения МВД РФ за первое полугодие 2019 года, среди ДТП со смертельным исходом аварии из-за превышения установленной скорости занимают одно из последних мест: их жертвами стали 4,5% от всего числа погибших на дорогах, и эти показатели имеют тенденцию к снижению. В то же время более трети всех ДТП связано с недостатками улично-дорожной сети, а доля погибших в автокатастрофах, произошедших по этой причине, составляет 39,1%.

Как считает Сергей Миронов, если инициатива правительства Дмитрия Медведева о снижении нештрафуемого превышения скорости движения с 20 до 10 км/час поступит в парламент, то его коллеги по Государственной Думе, ее заблокируют.

Дмитрий Санников