Снижение пенсионного возраста пробивает Трутнев

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обсудит на уровне правительства Дмитрия Медведева вопрос о снижении пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

Об этом Юрий Трутнев заявил на пресс-конференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. По его словам, полпред президента в ДФО посоветуется с коллегами из социального блока правительства Дмитрия Медведева. «Мы посмотрим, эту мысль, насколько она реализуема», - сказал Юрий Трутнев, отвечая на вопрос о возможности понизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока.

Накануне стало известно, что депутаты Государственной Думы обсудят возможное снижение пенсионного возраста для жителей Арктики и Севера после проведения мониторинга ситуации в регионах. При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко старательно ушла от снижения пенсионного возраста для всех дальневосточников, оставляя надежду лишь для северян.

По ее словам, ранее Госдума отклонила предыдущий вариант законопроекта о снижении пенсионного возраста именно на основании того, что касался всех дальневосточников. По мнению депутата, закон был внесен в спешке, «в нем речь шла только о территориях Дальнего Востока, многие их которых не являются северными территориями». Как считает Валентина Пивненко, законопроект мог бы создать конфликтную ситуацию с другими регионами России, где условия проживания и работы более суровые. Какими именно более суровыми регионами России считает депутат, остается загадкой.

Дмитрий Санников