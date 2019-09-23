Снижение районного коэффициента беспокоит дальневосточников

Приморские профсоюзы в борьбе со снижением районного коэффициента поддержали дальневосточные коллеги, сообщили DEITA.RU в Федерации профсоюзов Приморского края.

По мнению уверена заместителя председателя Федерации профсоюзов Еврейской автономной области Ольги Степиной, пример Приморья по урезанию районного коэффициента до 1,2 с 1,3 может привести к его снижению и в других регионах Дальнего Востока. А это неминуемо усилит отток населения из региона и приведет к острой социальной напряженности.

Лидер профсоюзов Приморья Владимир Исаков не сомневается в желании краевых властей остановить отток населения и, в частности, квалифицированной рабочей силы. «Но в то же время происходят непонятные для профсоюзов вещи - идут сокращения на арсеньевском заводе "Прогресс", на неполный режим рабочего времени переведены работники Дальневосточного завода "Звезда", непонятны перспективы "Бора", Лермонтовского ГОКа, а тут еще и сокращения реальных зарплат бюджетников. Почему у наших соседей по региону не инициируют снижение районного коэффициента? Потому что понимают негативные последствия этого шага?» - спрашивает Владимир Исаков.

На Сахалине, Камчатке, Якутии и в Магаданской области снижения районного коэффициента пока быть не может -они относятся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним территориям. Но в Хабаровском крае, Амурской области и ЕАО районные коэффициенты для оплаты труда работников, финансируемых из территориальных бюджетов, сейчас - 1,3.

«Эти регионы богаче Приморья? У них меньше проблем в социальной сфере? Вовсе нет. Но они находят другие ресурсы для решения острых социальных вопросов», - считают в ФППК.

«Мы понимаем, что краевой бюджет не бесконечен. И, безусловно, все мы выиграем от того, что детские сады, школы, дворы, дороги придут в надлежащее состояние благодаря высвобожденным из краевой казны 1,5 млрд рублей. Но может постараться найти для этого другие источники поступлений, сэкономить на чем-то другом, а не на зарплатах низкооплачиваемых работников образования, здравоохранения и культуры», - недоумевает председатель профсоюза работников образования Приморья Ирина Мариш.

Администрация Приморского края тем временем продолжает уверять, что снижение районного коэффициента не может снизить заработную плату бюджетников.

Действительно, в злополучном постановлении декларируется, что зарплата работников, без учета стимулирующих выплат, не может быть меньше той, что они получали до снижения районного коэффициента. Но не совсем понятно, как это будет обеспечиваться. Кроме того, увеличение оклада на 10% - это временная компенсация, а если мы посмотрим на этот вопрос в разрезе нескольких лет, то вывод однозначен: работники приморских бюджетных предприятий проиграют от снижения РК, - считает Владимир Исаков.

Завтра, 24 сентября обсуждение спорного документа продолжит рабочая группа, в которую входят профсоюзные представители. Окончательное решение по этому поводу будет принято 26 сентября на заседании Приморской краевой трехсторонней комиссии.

Дмитрий Санников