Снижение ВВП на 7% прогнозируют в России

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Цифры зависят от карантинных мер
Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) провели исследование, где изучили влияние пандемии на макроэкономические процессы в мире и России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Росконгресс.
По словам экспертов, кризис в экономике начался еще до наступления пандемия. Об этом говорит несколько факторов, один из которых снижение развития экономики на 2,3%. Однако уже сейчас все аналитики согласны с тем, что данный кризис не будет походим на два последних.
Так, для России они подготовили два сценария – пессимистический и оптимистический. По оптимистическому сценарию сокращение составит 1,6% ВВП, по пессимистическому – 7,1%. При этом каждая карантинная неделя сокращает ВВП на 1-2% в год. При пессимистическом сценарии восстановление экономики будет проходить до 2023 года.