Как снизить расход топлива у автомобиля, сообщает DEITA.RU. В этом помогут три шага.

Чистка форсунок. Обходится недорого, рублей около трехсот. Занимает три – четыре часа времени.

Замена ДМРВ дороже: покупка нового датчика будет стоить около 3500 рублей. Он, как говорят проверявшие на своем опыте, он окупается. И установить его можно самостоятельно.

Замена бензонасоса – тоже актуальный момент, особенно если авто дергается при разгоне и потребляет неимоверно большое количество топлива. Новый моторчик бензонасоса позволит машине ехать более плавно и резво, а расход топлива при этом значительно снизится.

Анастасия Туркова