Летняя резина более шумная, чем зимняя, но уровень шума все-таки можно снизить, сообщает DEITA.RU.

Звук может быть резче из-за меньшего количества водоотводящих канавок, по которым обычно проходит воздух из пятен контакта. Иная причина – Увеличивающееся давление в шинах при жаре, которые становятся жестче, перекачанными.

Но вы можете пользоваться покрышками с боковым протектором, чтобы воздух выходил из-под шин при движении с меньшим шумом.

Также проверьте шумоизоляцию своего автомобиля – это можно сделать в автомастерских.

Эксперты советуют помимо этого в жару снизить давление в шинах к минимальному допустимому, которое указал производитель. Но – при условии, что авто не загружено до допустимого максимума.

Анастасия Туркова