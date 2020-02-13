Снизить скорость до 50 км/ч предложили в России

Глава Центра организации дорожного движения в Москве Михаил Кизлык предлагает снизить максимально разрешенную скорость в городах до 50 км/ч, сообщает ИА DEITA.RU. Еще одно предложение – снизить нештрафуемый порог превышения скорости.



Как пишет РБК, такое предложение вызвано желанием обезопасить пешеходов: мировые эксперты пришли к выводу, что при столкновении авто и человека на скорости 50 км/ч шансы выжить у пешехода около 80%. А в России, где разрешено двигаться фактически со скоростью 80 км/ч, выживаемость составит примерно 40% от всех случаев. На тех же улицах, где разрешено передвигаться со скоростью 80 км/ч (100, если учитывать нештрафуемый порог), шансов выжить у человека просто нет.

Кизлык подчеркнул: на каждой улице необходимо установить свою максимально разрешенную скорость – в зависимости от наличия там наземных переходов, отбойников и прочего.