Как добиться комфортное температуры в салоне автомобиля без кондиционера, сообщает DEITA.RU.

Никто не хочет заработать обезвоживание и тепловой удар, передвигаясь по жаре в автомобиле без кондиционера. Появляющиеся проблемы с концентрацией – тоже тот еще «подарок». Поэтому рекомендуем возить с собой бутылку обычной, негазированной воды и следовать нескольким советам.

Проветривайте салон перед началом движения и трогайтесь с места с открытыми окнами. Даже если у вас работает кондиционер, и вы можете его включить, сделайте это после того, как проедете несколько сотен метров, открыв окна. Нагретый воздух выветрится из салона, легче станет и вам, и включающейся системе. При этом выветрится образовавшийся при нагревании пластика в салоне выработавшийся бензол, вредный для организма.

Можете положить на воздуховоды в салоне машины мокрую ветошь, как делали водители до появления кондиционеров. Это и снизит температуру в салоне, и сработает как еще один способ очистки воздуха.

По возможности при движении выставляйте минимальную температуру воздуха и полностью открывайте заслонки.

Анастасия Туркова