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6 Декабрь 2019, 18:15

Снюсы официально запретили продавать детям в Приморье

Здание, администрация приморского края, апк.jpg

Законопроект о запрете продавать снюсы несовершеннолетним вступил в силу в Приморском крае, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в Правительстве региона, данная инициатива принадлежит главе края Олегу Кожемяко, 29 января ее официально одобрили все депутаты Заксобрания региона.

Такой документ появился из-за массовой популярности никотиносодержащих конфет и жвачек у приморской молодежи, подчеркивают авторы проекта.

Кроме того, теперь торговцам грозят определенные наказания за нарушения этого закона – штраф для предпринимателей достигает до полумиллиона рублей.

Напомним, что только в январе Роспотребнадзор края и полиция выявили более 1,7 тысячи упаковок вредных смесей. Все продавцы получили административные протоколы.

 

Александра Маслова

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