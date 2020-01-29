Снюсы официально запретили продавать детям в Приморье

Законопроект о запрете продавать снюсы несовершеннолетним вступил в силу в Приморском крае, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в Правительстве региона, данная инициатива принадлежит главе края Олегу Кожемяко, 29 января ее официально одобрили все депутаты Заксобрания региона.

Такой документ появился из-за массовой популярности никотиносодержащих конфет и жвачек у приморской молодежи, подчеркивают авторы проекта.

Кроме того, теперь торговцам грозят определенные наказания за нарушения этого закона – штраф для предпринимателей достигает до полумиллиона рублей.

Напомним, что только в январе Роспотребнадзор края и полиция выявили более 1,7 тысячи упаковок вредных смесей. Все продавцы получили административные протоколы.

Александра Маслова