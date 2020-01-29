Новости
Обещавший построить мост во Владивостоке депутат покинул пост
29 Январь 2020, 15:20
Брошенных в московском аэропорту детей отдадут бабушке с дедушкой
29 Январь 2020, 15:00
Приморье вошло в топ регионов с самой недоступной ипотекой
29 Январь 2020, 14:40
Приморским педагогам пообещали компенсации за задержку зарплат
29 Январь 2020, 14:25
Снюсы официально запретили продавать детям в Приморье
29 Январь 2020, 14:20
Прокуратура: Сорочинское водохранилище не готово к работе весной
29 Январь 2020, 14:00
ГИБДД задержала 93 пьяных водителя за два дня в Приморье
29 Январь 2020, 13:40
Минтруд пояснил сокращение прожиточного минимума
29 Январь 2020, 13:20
Снюсы официально запретили продавать детям в Приморье
Законопроект о запрете продавать снюсы несовершеннолетним вступил в силу в Приморском крае, сообщает DEITA.RU.
Как отметили в Правительстве региона, данная инициатива принадлежит главе края Олегу Кожемяко, 29 января ее официально одобрили все депутаты Заксобрания региона.
Такой документ появился из-за массовой популярности никотиносодержащих конфет и жвачек у приморской молодежи, подчеркивают авторы проекта.
Кроме того, теперь торговцам грозят определенные наказания за нарушения этого закона – штраф для предпринимателей достигает до полумиллиона рублей.
Напомним, что только в январе Роспотребнадзор края и полиция выявили более 1,7 тысячи упаковок вредных смесей. Все продавцы получили административные протоколы.
Александра Маслова