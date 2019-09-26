Со снегом на российских дорогах начнут бороться по-новому

Технологии придут на помощь дорожникам, сообщает DEITA.RU.

Российские специалисты предложили утеплить дороги страны для того, чтобы более быстро и эффективно бороться со снегом и гололёдом. По расчётам экспертов, в случае если дороги делать из проводящего тепло бетона, то процесс освобождения дорожного полотна от сугробов станет гораздо более оперативным.

При этом, при выполнении всех необходимых технических тонкостей, использование таких дорог будет абсолютно безопасно как для водителей, так и для пешеходов.

Энергию для подогрева дорог можно также брать из возобновляемых источников, например, солнечных батарей.

Дмитрий Шевченко