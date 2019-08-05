В России с 2014 года работает интернет-портал, где размещаются официальные правовые акты субъектов Российской Федерации, сообщает DEITA.RU.

Вот уже пять лет россияне могут изучать только что принятые законодательные документы страны.

Сегодня на портале опубликовано более 2,8 млн актов. Но пугаться таких объёмов не стоит - на сайте работает поиск. А также на портале всегда есть конституция, которая регулярно обновляется. Нашлось место и для истории. Тут можно найти законы ещё Российской империи.

На сайте www.pravo.gov.ru ежедневно публикуются только что принятые правовые акты. А для приморцев есть региональный сегмент портала - pravo25.gov.ru. Тут можно узнать обновления законодательства Приморского края.

Все тексты федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации, внесенные в интегрированный полнотекстовый банк данных правовой информации «Законодательство России», являются официальными.

Публикация нормативных правовых актов приравнивается к официальным печатным изданиям. Учитывая, что некоторые такие документы могут достигать объёма в тысячу страниц, печатать их невыгодно. К тому же, в век высоких технологий всю информацию люди в основном привыкли получать в электронном виде. Кроме того, в наше время ценится оперативная информация, портал также помогает справиться с этой задачей.

Отметим, что такая информационная открытость уже привела к тому, органы государственной власти Приморского края значительно улучшили свои показатели в различных тематических рейтингах. Работа ведется в рамках госпрограммы "Информационное общество".

Екатерина Кононенко