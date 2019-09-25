Собака умнее многих людей попала на видео в столице

Друг человека знает ПДД лучше людей, сообщает DEITA.RU.



Ежедневно в России происходят десятки аварий, в том числе, с участием пешеходов. Зачастую в полученных травмах люди виноваты сами - перебегали дорогу в неположенном месте.

Во Владивостоке пользователи соцсетей нашли собаку, которая выглядит умнее многих людей. Пес терпеливо ждет у начала зебры, когда поток машин остановится и пропустит его.

Когда в одном направлении машины перестали двигаться, пес начал движение, но остановился, потому что по встречным полосам авто все еще двигались с большой скоростью. Никто из водителей даже не подумал пропустить животное, которое переходило дорогу по переходу.

На помощь собаке пришла девушка - она вышла на зебру и заставила автомобилистов остановиться. Пес успешно преодолел препятствие в виде четырех полос оживленного движения.

Елена Миронова