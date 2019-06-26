Попросившего закурить жителя Владивостока едва не разорвала собака, сообщает DEITA.RU. Крайне неприятную историю опубликовал паблик «Экипажи ДПС». (Фотографию не публикуем с точки зрения этических соображений. - Прим. ред.)

По словам очевидцев, мужчина с рваными ранами лица, потерявший много крови, сидел возле 52-го дома по Партизанскому проспекту. Гражданин невнятно, потому что сильно порвана губа и в целом лицо, рассказал, что подошел попросить сигарету горожанина с собакой, и пес тут же напал на пострадавшего.

«Люди проходят мимо, машины проезжают не останавливаясь, безразличие и равнодушие поражает», — негодует гражданка.

Далее женщина поведала, что вызвала «скорую», которая и забрала покусанного мужчину.

«Если действительно так и было, что собака была с хозяином, то почему хозяин не вызвал «скорую» и не дождался на месте?», — задается вопросом сердобольная гражданка.

Стоит отметить, что в рамках законодательства хозяину, чья собака покусала человека, грозит наказание вплоть до уголовной ответственности. За легкий вред здоровью суд может присудить штраф в размере 40 тысяч рублей, а вот за тяжкие последствия можно не только остаться без собаки, но лишиться свободы на срок до восьми лет.

Екатерина Брязгунова