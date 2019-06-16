Тверской суд города Москвы отправил под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна, сообщает DEITA.RU.

Альберт Худоян обвиняется в хищении трех земельных участков у одной из компаний. Следствие в рамках уголовного дела оценивает причиненный им ущерб в 2 миллиарда рублей. Своей вины бизнесмен не признал.

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство следствия о заключении Худоянапод стражу и отправил его под домашний арест сроком до 14 августа.

Как рассказал ТАСС адвокат Александр Карабанов, защитой для характеристики личности обвиняемого в суд была вызвана телеведущая Ксения Собчак, так как она несколько лет лично знает его как «порядочного человека, бизнесмена и мецената».

Ранее Ксения Собчак заявила, что причиной разрыва отношений с супругом, актером Максимом Виторганом стали недомолвки.Она подчеркнула, что в расставании виноваты оба человека, которые не смогли приложить должных усилий для сохранения отношений.

Дмитрий Санников