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Собчак рассказала об отношениях с крабовым королем
Телеведущая отметила, что заинтересовалась крабовым бизнесом после ситуации на Шикотане
Ксения Собчак подтвердила РБК, что собиралась приобрести долю в крабодобывающем бизнесе на Дальнем Востоке, сообщает ИА DEITA.RU cо ссылкой на издание.
Как рассказала Ксения Собчак, интерес к этой отрасли появился у телеведущей в 2016 году, после «Прямой линии» с Путиным, когда работники рыбокомбината «Островной» на Шикотане пожаловались Владимиру Путину на условия труда. Телеведущая напомнила, что тогда разобраться в проблеме поручили предпринимателю Олегу Кану, который в кратчайшие сроки «решил все задачи и поставил комбинат на ноги».
Собчак отметила, что на этой почве она и познакомилась с Каном – их связала «благотворительность».
- Когда Игорь Соглаев, мой давнишний знакомый, который ранее помогал мне с некоторыми моими инвестициями, предложил мне войти с ним бизнес по добыче крабов на Дальнем Востоке, который тем более когда-то основал Олег вместе со своим другом и партнером Димой Пашовым, я согласилась, - рассказала Собчак.