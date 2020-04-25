Собчак вступилась за бизнес крабового короля

Семья Ксении Собчак вступилась за дальневосточного крабового короля Олега Кана, сообщает ИА DEITA.RU.

Мама Ксении Собчак Людмила Нарусова отправила письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, в котором обвинила следствие и суд первой инстанции в неправомерности действий и преследовании интересов третьих лиц. По версии российского сенатора, Южно-Сахалинский городской суд не только не исследовал обстоятельства и доказательства дела, но и превысил свои полномочия, указав в своем постановлении имущество, не принадлежащее Олегу Кану.

Напомним, что по версии «Незыгаря», Ксения Собчак в марте приобрела 40% акций в двух ОООшках – «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс». Следует отметить, что «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс», контролируемые бизнесменом Олегом Каном, являются одними из крупнейших в России добытчиков краба. Им принадлежат квоты на вылов на Дальнем Востоке более чем 9000 тонн крабов. Если же смотреть имеющиеся в открытом доступе документы, то по бумагам лично Олегу Кану эти ОООшки не принадлежат и не принадлежали.

Сейчас судом наложен арест на доли в ООО «Монерон», ООО «Курильский универсальный комплекс» и ООО «Приморская рыболовная компания», а также на принадлежащее им имущество: автомобили, квартиры, рыболовные суда и нежилые помещения.

Все три компании следствием подозреваются в занижении стоимости крабов при их экспорте. Как считает следствие, краба официально декларировали для поставок подконтрольной Кану панамской компании по одной таможенной стоимости, а фактически отгружали японской компании по значительно большей цене. Общий размер ущерба государству российскому следствие оценивает в 210,3 млн. рублей.

Кроме того, следствие считает Кана организатором контрабандных поставок крабов в Японию и Китай, а также убийства рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке. Зимой 2020 года Хабаровский краевой суд заочно арестовал Олега Кана, так как бизнесмен покинул Россию еще до всяких коронавирусных закрытий границ.

В Приморье Олега Кана связывают с долями в нескольких крупных торговых центрах во Владивостоке. Приобрел недвижимость он в 2015 году у экс-губернатора Сергея Дарькина. Сумма сделки не оглашалась.