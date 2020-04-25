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Собчак вступилась за бизнес крабового короля

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Спойлер: это и бизнес Ксении Собчак тоже

Семья Ксении Собчак вступилась за дальневосточного крабового короля Олега Кана, сообщает ИА DEITA.RU.

Мама Ксении Собчак Людмила Нарусова отправила письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, в котором обвинила следствие и суд первой инстанции в неправомерности действий и преследовании интересов третьих лиц. По версии российского сенатора, Южно-Сахалинский городской суд не только не исследовал обстоятельства и доказательства дела, но и превысил свои полномочия, указав в своем постановлении имущество, не принадлежащее Олегу Кану.

Напомним, что по версии «Незыгаря», Ксения Собчак в марте приобрела 40% акций в двух ОООшках  – «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс». Следует отметить, что «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс», контролируемые бизнесменом Олегом Каном, являются одними из крупнейших в России добытчиков краба. Им принадлежат квоты на вылов на Дальнем Востоке более чем 9000 тонн крабов. Если же смотреть имеющиеся в открытом доступе документы, то по бумагам лично Олегу Кану эти ОООшки не принадлежат и не принадлежали.

Сейчас судом наложен арест на доли в ООО «Монерон», ООО «Курильский универсальный комплекс» и ООО «Приморская рыболовная компания», а также на принадлежащее им имущество: автомобили, квартиры, рыболовные суда и нежилые помещения.

Все три компании следствием подозреваются в занижении стоимости крабов при их экспорте. Как считает следствие, краба официально декларировали для поставок подконтрольной Кану панамской компании по одной таможенной стоимости, а фактически отгружали японской компании по значительно большей цене. Общий размер ущерба государству российскому следствие оценивает в 210,3 млн. рублей.

Кроме того, следствие считает Кана организатором контрабандных поставок крабов в Японию и Китай, а также убийства рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке. Зимой 2020 года Хабаровский краевой суд заочно арестовал Олега Кана, так как бизнесмен покинул Россию еще до всяких коронавирусных закрытий границ.

В Приморье Олега Кана связывают с долями в нескольких крупных торговых центрах во Владивостоке. Приобрел недвижимость он в 2015 году у экс-губернатора Сергея Дарькина. Сумма сделки не оглашалась.

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