Новости
Нарушающие карантинные нормы магазины закроют в Приморье
3 Май 2020, 12:45
Российские отрицатели коронавируса сожгли вышку сотовой связи
3 Май 2020, 12:15
Меломан на элитной машине не пропустил скорую помощь во Владивостоке
3 Май 2020, 11:45
Tele2 продлевает бесплатные мессенджеры до 15 мая для абонентов за рубежом
3 Май 2020, 11:30
Собственника ТЦ во Владивостоке оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
3 Май 2020, 11:15
Эксперт: путинское обнуление может затянуться
3 Май 2020, 10:45
Огромную свалку покрышек убрали во Владивостоке
3 Май 2020, 10:15
Почти 500 приморцев заразились коронавирусом с начала пандемии
3 Май 2020, 09:55
Собственника ТЦ во Владивостоке оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Собственника торгового центра «Геркулес» и еще одной компании привлекли во Владивостоке к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции, сообщили ИА DEITA.RU в администрации города.
Как отметили в мэрии, всего за субботу, 2 мая, было составлено 19 протоколов в отношении физических и юридических лиц. Профилактические беседы были проведены с 528 гражданами.
Специальные комиссии проверили работу такси и общественного транспорта. Всего ими было посещено почти 250 объектов.
Напомним, общее число заболевших COVID-19 в Приморье – 494 человека. Из них 66 человек победили болезнь, трое пациентов скончалось.