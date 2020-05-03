Собственника ТЦ во Владивостоке оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Собственника торгового центра «Геркулес» и еще одной компании привлекли во Владивостоке к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции, сообщили ИА DEITA.RU в администрации города.

Как отметили в мэрии, всего за субботу, 2 мая, было составлено 19 протоколов в отношении физических и юридических лиц. Профилактические беседы были проведены с 528 гражданами.

Специальные комиссии проверили работу такси и общественного транспорта. Всего ими было посещено почти 250 объектов.

Напомним, общее число заболевших COVID-19 в Приморье – 494 человека. Из них 66 человек победили болезнь, трое пациентов скончалось.