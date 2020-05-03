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Новости

Нарушающие карантинные нормы магазины закроют в Приморье

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Собственника ТЦ во Владивостоке оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

3 Май 2020, 11:15

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Огромную свалку покрышек убрали во Владивостоке

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Почти 500 приморцев заразились коронавирусом с начала пандемии

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Deita TV

коронавирус

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17 Февраль 2020, 14:13

Собственника ТЦ во Владивостоке оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Владивосток

Собственника торгового центра «Геркулес» и еще одной компании привлекли во Владивостоке к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции, сообщили ИА DEITA.RU в администрации города.

Как отметили в мэрии, всего за субботу, 2 мая, было составлено 19 протоколов в отношении физических и юридических лиц. Профилактические беседы были проведены с 528 гражданами.

Специальные комиссии проверили работу такси и общественного транспорта. Всего ими было посещено почти 250 объектов.

Напомним, общее число заболевших COVID-19 в Приморье – 494 человека. Из них 66 человек победили болезнь, трое пациентов скончалось.

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