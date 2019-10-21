Собственникам «аварийного» жилья дадут льготную ипотеку

Собственники ветхих квартир и частных домов смогут быстрее отпраздновать новоселье с помощью льготной ипотеки или дополнительной финансовой помощи от государства. Минстрой представил депутатам Госдумы соответствующие поправки в действующее законодательство, регламентирующее порядок переселения из «аварийного» жилья. Об этом сообщает DEITA.RU.

Итак, согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, дополнительные меры поддержки положены лишь тем собственникам, для кого ветхое жилье является единственным. Представленные на рассмотрение парламентариев поправки в законодательство добавляют для владельцев «аварийных» квадратных метров возможность получить дополнительные соцвыплаты за счет ФСР ЖКХ и ипотеку на льготных условиях, по мотиву аналогичной помощи многодетным семьям - со ставкой до семи процентов годовых.

Законопроект предусматривает и предоставление субсидий для инвесторов, чтобы стимулировать рост вложения средств последних в строительство новых домов для переселенцев. Напомним, что только в этом году перед Фондом ЖКХ стоит задача по переселению из аварийного жилья более восьми тысяч россиян - это сто сорок одна тысяча квадратных метров в новостройках.

Также после вступления в законную силу поправок ведомства изменятся критерии отнесения жилья к «аварийному», а у владельцев таких квартир появится возможность переехать во временные жилые помещения до тех пор, пока не будут построены постоянные жилые массивы.

Существующие права жителей ветхих домов законопроект сохраняет в полном объеме - арендаторы по-прежнему могут рассчитывать на переселение в новое помещение с аналогичной квадратурой, собственники - на получение компенсаций в случае изъятия дома из жилого фонда, а также сохраняют право самостоятельно сносить ветхое жилье и возводить на его месте новое.

Отметим, в текущем году региональные власти продолжают работать на опережение сроков реализации программы по переселению из ветхого жилья. В начале октября более десяти тысяч граждан уже отпраздновали новоселье. К две тысячи двадцать шестому году новое жилье должны получить около семисот россиян, правда, по словам экспертов, к этому моменту в России придут в негодность дополнительные десятки старых домов.

Напомним, в мае депутаты комитета Законодательного Собрания включили в программу переселения пятьсот пятьдесят пять домов.

За четыре года реализации программы в новые дома переехали более семи с половиной тысяч приморцев, проживающих в трех тысячах девяносто пяти «аварийных» домах. Более двух тысяч семисот жителей края поселились в новостройках, чуть более двух сотен - во «вторичке», а сто пятнадцать - в свободных домах муниципалитетов. Триста шестьдесят пять собственников получили деньги за изъятые квартиры.

Проблемы с переселением до сих пор имеются в небольших населенных пунктах края. В особенности - в Посьетском и Хасанском районах, где сто восемьдесят два местных жителя ждут введения в эксплуатацию трех «замороженных» новостроек.

В две тысячи двадцатом году на очереди для участия в программе ожидают почти четыреста ветхих жилых помещений Приморья.

Екатерина Цой