Собственный Хатико завелся в Хабаровске

Одинокая собака безрезультатно ждет своего хозяина в Хабаровске вот уже несколько дней, сообщает ИА DEITA.RU.



Хотя на животном не видно ошейника, по нему видно, что оно остается на своем месте не просто так. Есть вероятность, что его здесь бросили, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

«Собаки могут по нескольку дней не есть, находясь в состоянии стресса. Постепенно они начинают отходить дальше от «насиженного места», искать еду. Или же здесь могло что-то случиться: стало плохо хозяину и его отсюда увезли в больницу, или даже здесь сбили другую собаку, с которой эта дворняга дружила», – рассказала председатель краевого общественного движения «Зоозащита ДВ» Наталья Коваленко.

Кто-то из прохожих соорудил небольшой навес от дождя, собаке оставляют еду и воду. Пока о голодании речь точно не идет: животное успешно ловит голубей, которые приходят поклевать «ее» провизию.