Собянин пошел против России

Мэр Москвы высказался по поводу актуальной темы, сообщает DEITA.RU.



Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что нет смысла делать выходным 31 декабря. По крайней мере, в столице.

Как пишет РИА Новости, Собянин заявил, что не может принять внутренний закон как в Томской области о выходном дне 31 декабря. Проблема в том, что коммерческие предприятия должны сами решать, когда им работать – мэр не может обязать их отдыхать 31 декабря.

Делать последний день в году выходным только для чиновников тоже бессмысленно: они в принципе работают в разы больше. К тому же люди привыкли приходить 31 декабря в офис, поднимать бокал шампанского и желать друг другу счастья. Собянин считает, что нельзя их этого лишать.

Елена Миронова