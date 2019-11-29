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Собянин пошел против России
Мэр Москвы высказался по поводу актуальной темы, сообщает
DEITA.RU.
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что нет смысла делать выходным 31 декабря. По крайней мере, в столице.
Как пишет РИА Новости, Собянин заявил, что не может принять внутренний закон как в Томской области о выходном дне 31 декабря. Проблема в том, что коммерческие предприятия должны сами решать, когда им работать – мэр не может обязать их отдыхать 31 декабря.
Делать последний день в году выходным только для чиновников тоже бессмысленно: они в принципе работают в разы больше. К тому же люди привыкли приходить 31 декабря в офис, поднимать бокал шампанского и желать друг другу счастья. Собянин считает, что нельзя их этого лишать.
Елена Миронова