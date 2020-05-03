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Собянин: «Россия пошла по европейскому сценарию заболеваемости коронавирусом»

Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился своими тревогами и опасениями касательно развития ситуации с распространением эпидемии коронавируса в России, сообщает DEITA.RU.

В эфире телеканала "Россия 1" столичный градоначальник заявил, что, по всей видимости, мы идём по европейскому сценарию заболеваемости COVID-19.

По словам Собянина, китайский вариант, когда путём очень строгих и оперативных мер удалось локализовать всех переносчиков вируса, в России уже невозможен.

Таким образом, по мнению мэра, теперь в сложившейся ситуации нам остаётся лишь сглаживать пики заболеваемости коронавиуса, поскольку зараза уже проникла в каждый регион страны.

Вместе с этим, чиновник заверил, что уже через полгода москвичи не будут вспоминать об эпидемии COVID-19 как о чём-то серьёзном.

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