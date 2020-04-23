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Собянин: «В течение трех-четырех недель заполним фонд коек под коронавирус»
Прогнозы можно делать только приблизительно
Занимающийся в масштабах страны проблемой распространения коронавирусной инфекции мэр Москвы Сергей Собянин озвучил прогноз по фонду коек, сообщает ИА DEITA.RU.
Как было озвучено во время президиума совета по борьбе с коронавирусом, осталось совсем немного до того момента, когда по всей стране не останется свободных коек, предназначенных для больных коронавирусом. Места кончатся в мае, пишет «Парламентская газета».
«При тех темпах, которые в настоящий момент имеются, мы в течение трех-четырех недель, если они сохранятся, заполним этот фонд в 80 тысяч», – заявил Собянин.
Как подчеркнул градоначальник, некоторым регионам необходимо удвоить количество мест, отведенных для больных Covid-19. Также он отметил, что в России динамика заболеваемости сглаженная по сравнению с другими европейским странами и США.