Соцденьги оставят россиянам

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С начала лета все социальные выплаты будут помечаться специальной галочкой при банковском переводе, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РГ».

На данные выплаты приставы не смогут налагать запреты и отчуждать их в качестве долгов. Ранее подобная деятельность и так была запрещена взыскателям, но приставы не всегда различали социальные выплаты от обычных, поэтому иногда льготные деньги уходили на оплату долгов.

С начала ж лета в банковской системе введут специальные пометки, которыми будут обозначаться социальные платежи. В результате пристава станет проще отслеживать поступление средств и не совершить ошибку при взыскании средств.

Новые правила будут распространяться на выплаты по потере кормильца, выплаты на детей, маткапитал и выплаты при ЧС.

Напомним, что в июне должны начаться выплаты на детей, анонсированные президентом России Владимиром Путиным.

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