Россиянин погладил рыдающую пассажирку самолета по ноге и пошел под суд, сообщает DEITA.RU. со ссылкой на The Independent.

Пассажир, летящий рейсом авиакомпании United Airlines, обвинен в сексуальных домогательствах после того, как погладил по ноге плачущую девушку. Дело до сих пор рассматривается, несмотря на то, что инцидент случился в 2017 году.

Потерпевшая указала под присягой, что плакала, а Георгий Серегин из Массачусетса стал ощупывать ее ноги. До этого пострадавшая говорила, что когда кней прикоснулись, что она спала. Девушка утверждает, что мужчина прикоснулся к ее колену, а потом накрыл ее ноги пледом, чтобы его действия остались незамеченными.

Серегин обвинен в сексуальных домогательствах в самолете, но не желает признавать себя виновным. По словам обвиняемого выходит, что он мог случайно прикоснуться к ней, двигаясь во сне.

Анастасия Туркова