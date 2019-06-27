Депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании регионального парламента внесли изменения в закон «О порядке признания органами местного самоуправления Приморского края граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма», сообщает DEITA.RU.

Поправки устраняют неточности и неопределенности в вопросе предоставления гражданами документов, необходимых для признания их малоимущими. В законопроекте прописано, что их подача осуществляется по месту жительства лица, нуждающегося в социальном жилье. Причем подавать документы можно будет как непосредственно в органы местного самоуправления, так и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Также возможна подача документов в электронной форме через Единый портал госуслуг или МФЦ.



Кроме того, законопроект дополняет перечень документов, необходимых для признания граждан малоимущими и нуждающимися в социальном жилье. В список документов, на основании которых определяется размера дохода гражданина и членов его семьи, включено страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Это нововведение позволит органам местного самоуправления самостоятельно, в рамках межведомственного взаимодействия, запрашивать сведения о пенсиях, компенсационных и социальных выплатах, полученных гражданами в Пенсионном фонде, налоговых и иных органах, а также другие справки.



Также расширен перечень документов, которые нуждающиеся в социальном жилье лица должны предоставить для определения стоимости имущества, находящегося в их собственности. С принятием законопроекта наряду с заключением независимого оценщика о рыночной стоимости либо справками, подтверждающими инвентаризационную стоимость недвижимого имущества, будут приниматься сведения о кадастровой стоимости недвижимости.



«С одной стороны, принятые поправки упростят для граждан процедуру предоставления сведений и документов, необходимых для получения бесплатного жилья по договорам социального найма. С другой стороны, они позволят органам местного самоуправления более объективно оценивать имущественное положение претендующих на социальное жилье граждан, а также сократить сроки принятия необходимых решений», - пояснил заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Джони Авдои.

Дмитрий Санников