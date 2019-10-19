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Социальную пенсию получат даже безработные

пенсия

Россиянин выяснил, как получать достойную пенсию, не проработав ни дня. Об этом сообщает DEITA.RU.

Речь идет о социальной пенсии, которую, по словам мужчины, получат все россияне через пять лет после официального наступления пенсионного возраста, т.е. в семьдесят пять лет мужчины и шестьдесят пять лет женщины.

«Размер пенсии не может быть ниже величины прожиточного минимума по региону. В Москве, например, минимальная пенсия девятнадцать с половиной тысяч рублей. То есть, ты можешь иметь сорок лет стажа и можешь вообще его не иметь, но пенсию вы будете получать одинаковую», - рассуждает автор публикации.

По его словам, уголовники (убийцы, насильники, воры, грабители) всю жизнь, просидевшие в тюрьмах, бомжи, тунеядцы, цыгане будут получать пенсию, как честно работавшие граждане.

«Возникает вопрос, а стоит ли работать? Второй вопрос, стоит ли работать честно, уплачивая все налоги и сборы или лучше получать зарплату в конверте? Получается, что работать ради пенсии не обязательно», - продолжает россиянин.  

Отметим, что социальные пенсии, как и трудовые, индексируются на уровень инфляции в стране.

Екатерина Цой 

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