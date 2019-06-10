Выплаты по уходу за инвалидами I группы хотят поднять в восемь раз, сообщает DEITA.RU. С таким предложением выступил глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Так, в нижней палате будет рассмотрено предложение о том, чтобы поднять выплату по уходу за людьми с ограниченными возможностями с 1,2 до 10 тысяч рублей.

Авторы инициативы отмечают, что ранее российский лидер Владимир Путин выступил с предложением поднять пособие по уходу за ребенком с инвалидностью или инвалидом с девства до 10 тысяч рублей. В связи с этим депутаты уверены, что уход за несовершеннолетним инвалидом ничем не отличается от того ухода, который должен быть обеспечен гражданам с ограниченными возможностями более старшего возраста.

Кроме этого, народные избранники уверены, что пособие нужно ежегодно индексировать, оглядываясь на инфляцию.

Ранее прошла информация о том, что в 2020 году в России будет увеличен материнский капитал до 470 тысяч рублей. Более того, сегодня власти всерьез заговорили о необходимости стимулировать рождение не только второго и последующих детей, но и даже первого. Россиянки стали все чаще откладывать рождение первенца. И если в 2013 году женщины рожали долгожданного малыша в 34,5 года, то в 2018 году этот возраст сдвинулся на 37 лет.

Если первый ребенок появляется в семье, когда женщине уже исполнилось почти 40 лет, то на рождение последующих детей времени не остается. Это российские власти тоже хотят исправить. Так как, по статистике, третьего ребенка заказывает отец — мужчин тоже решили стимулировать. «Отцовский капитал», появление которого только начали обсуждать, может быть равен материнскому и будет выплачиваться тем мужчинам, у которых появился третий ребенок в законном браке с одной и той же женщиной.

Екатерина Брязгунова