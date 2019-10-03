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Социальные льготы стали доступны жителям края по карте «Приморец»
3 Октябрь 2019, 12:45
Социальные льготы стали доступны жителям края по карте «Приморец»
3 Октябрь 2019, 12:45
Проект «Социальная карта «Приморец» стартовал в начале октября, сообщает DEITA.RU. Благодаря проекту федеральные и краевые льготники смогут получать скидки в некоторых торговых сетях Приморья.
Льготное обслуживание предполагает приобретение товаров и услуг со скидкой, в некоторых сетях которая доходит до тридцати процентов. Более того, с 2020 года на карту планируется зачисление социальных льгот, благодаря чему держатель сможет сэкономить время. Для оформления карты необходимо посетить отделение банка-эмитента.
Софья Корф
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