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Социальные льготы стали доступны жителям края по карте «Приморец»

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Проект «Социальная карта «Приморец» стартовал в начале октября, сообщает DEITA.RU. Благодаря проекту федеральные и краевые льготники смогут получать скидки в некоторых торговых сетях Приморья.

Льготное обслуживание предполагает приобретение товаров и услуг со скидкой, в некоторых сетях которая доходит до тридцати процентов. Более того, с 2020 года на карту планируется зачисление социальных льгот, благодаря чему держатель сможет сэкономить время. Для оформления карты необходимо посетить отделение банка-эмитента.

Софья Корф

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