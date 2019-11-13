Социальные предприниматели поговорят о важном в столице

Владивосток первым в Приморье примет большую полезную конференцию для социальных предпринимателей со всего края. На повестке дня - обсуждение главных прибыльных трендов следующего года. Об этом сообщает DEITA.RU.

Организатором конференции стал центр «Мой бизнес». Руководитель организации Евгений Никифоров отметил, что основной целью полезного мероприятия является оказание поддержки приморским предпринимателям, занимающихся социально-значимыми проектами. По его словам, самые интересные, а главное реально работающие проекты будут представлены самими авторами в рамках питч-сессии.

«Участники и гости конференции смогут больше узнать о приморских участниках Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект – 2019». Каждая из представленных разработок на протяжении года решала проблемы образования, культуры, спорта и медицины в крае, помогала людям с ограниченными возможностями здоровья и другим попавшим в беду гражданам найти работу. Каков итог - расскажут предприниматели», - рассказал Никифоров.

По словам директора «Мой бизнес», еще одна цель события - информирование граждан о различных социальных направлениях работы бизнесменов Приморья. Возможно, предполагает Никифоров, кто-то из гостей задумается о том, чтобы открыть собственное социально-значимое дело.

В деловой части конференции участников ждут круглые столы со спикерами краевого и федерального значения, например, представитель Минвостокразвития РФ и бизнес-тренер Денис Богатов, панельные дискуссии, воркшопы и различные секции, модераторами которых станут успешные российские предприниматели. Разумеется, часть дискуссий будет посвящена мерах государственной поддержки социального бизнеса - участникам расскажут о действующих программах и условиях участия в них.

Конференция состоится в четверг, 14 ноября, на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса - в театрально-концертном комплексе «Андеграунд». Для бесплатного участия в мероприятии необходима предварительная регистрация на сайте https://семинар-мсп.рф/#registration.

Отметим, полезное деловое мероприятие «Социальное предпринимательство: прибыльный тренд 2020 года» пройдет в регионе в рамках реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края на 2013 - 2020 годы».

Екатерина Цой