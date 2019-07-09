Организациям, занимающим социальную позицию, будут давать преференции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Правительство хочет дать дополнительные льготы предприятиям и компаниям, которые берут к себе на работу представителей незащищённых слоёв граждан, таких как инвалиды, пенсионеры и многодетные. За то, что организации дают им возможность зарабатывать, власть будет поощрять их привилегиями.

Так, кабмин выступил за то, чтобы выделить подобное социальное предпринимательство в отдельную сферу деятельности малого и среднего бизнеса, а также закрепить за ней особые критерии.

При этом, доля социально-незащищённых работников в организации должна составлять не менее 50% от общей численности персонала.

Также правительство предлагает признать социальными компании, которые обеспечивают доступ к рынкам сбыта товаров, работ и услуг, производимых незащищёнными категориями граждан, и которые сами производят товары для этих групп населения.

Дмитрий Шевченко